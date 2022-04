Kaltes Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw)

Nach einem sonnigen März wird das erste Wochenende im April in Nordrhein-Westfalen kalt und grau. Am Freitag könne es zunächst auch im Flachland schneien, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Samstag und Sonntag soll es weitgehend trocken bleiben. Nur vereinzelt gebe es Schneeschauer. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen zwei und fünf Grad.

Von dpa