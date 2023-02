Kapitänin Popp bestreitet gegen Schweden 125. Länderspiel

Duisburg (dpa)

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp bestreitet gegen Schweden ihr 125. Länderspiel. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg steht am Dienstag wie erwartet in der Startelf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Duisburg. Popp hatte vor 13 Jahren im gleichen Stadion beim 3:0 gegen Nordkorea ihr Debüt im deutschen Fußball-Nationalteam gegeben.

Von dpa