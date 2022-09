Kaputtes Stellwerk: Auch am Freitag starke Einschränkungen

Köln (dpa/lnw)

Die Schäden an einem Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof sollen auch am Freitagmorgen noch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr führen. Betroffen sind laut Deutscher Bahn alle ICE-, EC- und IC-Züge, die planmäßig über den Kölner Hauptbahnhof verkehren, wie es auf der Homepage hieß.

Von dpa