Karamen erstmals im Schalke-Kader, zwei Neue bei Bochum

Eineinhalb Wochen nach seinem Transfer von Besiktas Istanbul gehört der 28 Jahre alte Stürmer im Revierderby am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum zum Kreis der Reservisten. Im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart nimmt Trainer Frank Kramer in der Startelf zwei Änderungen vor. Tobias Mohr und Henning Matriciani rücken neu ins Team. Auch der Bochumer Fußball-Lehrer Thomas Reis entschied sich nach dem 0:2 in Bremen für zwei neue Profis. Danilo Soares und Philipp Hofmann ersetzen Jordi Osei-Tutu und Gerrit Holtmann.