Karneval ehrt Außenministerin: Orden für «moderne Ritterin»

Außenministerin Annalena Baerbock bekommt am heutigen Abend bei einer Festsitzung in Aachen den karnevalistischen Orden wider den tierischen Ernst. Der Aachener Karnevalsverein (AKV) will damit die Grünen-Politikerin als eine «moderne Ritterin im besten Sinne» würdigen. Sie habe sich in kürzester Zeit mit Mut, Entschlossenheit und Schlagfertigkeit großen Respekt auf internationaler Ebene erarbeitet, erklärte der AKV.

Der Orden für Humor und Menschlichkeit im Amt wird seit 1950 in Aachen im Rahmen einer Karnevalssitzung verliehen. Baerbock ist erst die achte Frau, die ihn bekommt. Die Lobrede hält die Vorjahres-Ordensträgerin, die Schauspielerin Iris Berben. Auch Baerbock wird sprechen.

Politische Reden gehören zur Tradition der Ordensverleihung. Unter anderem sind der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann angekündigt. Starkarnevalist Guido Cantz sowie Musik- und Tanzgruppen treten auf. Sandra Maischberger und AKV-Präsident Wolfgang Hyrenbach moderieren den Abend. Das Erste zeigt eine Aufzeichnung am kommenden Montag um 20.15 Uhr.