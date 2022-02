Karneval in Köln: Aufrufe zum Ende des Krieges

Köln (dpa)

Mit vereinzelten Transparenten haben am Samstagmorgen Karnevalisten beim traditionellen Aufzug der Roten Funken in Köln an den Krieg in der Ukraine erinnert. Auf dem Neumarkt waren Aufrufe wie «Stop Putin - Stop War» (Stoppt Putin - Stoppt den Krieg) zu lesen. Nach Angaben der Polizei war der Platz gut gefüllt. Das Traditionscorps Rote Funken zieht immer am Samstagmorgen vor Rosenmontag auf den Neumarkt zum sogenannten Funken-Biwak. Die Veranstaltung ist Teil des Straßenkarnevals in der Domstadt.

