Karneval startet: Köln bereitet sich auf Jecken-Ansturm vor

Die Jecken starten am 11.11. in den Karnevalshochburgen in ihre neue Session. In Köln werden am Freitagmorgen schon vor dem offiziellen Beginn um 11.11 Uhr Zehntausende Kostümierte in die Altstadt und ins Studentenviertel strömen, um nun wieder ohne Corona-Auflagen zu feiern. Knapp 1100 Polizisten und 150 Ordnungsamt-Mitarbeiter werden im Einsatz sein.

Für das Studentenviertel haben Stadt und Polizei ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet. Dort hatte es in der Vergangenheit stets einen kaum zu bewältigenden Ansturm junger Feiernder sowie massive Probleme mit Alkoholexzessen und Wildpinklern gegeben. Dieses Mal sollen Besucher nur über einen einzigen Zugang in den Bereich rund um die Zülpicher Straße gelangen, die Wartenden sollen sich auf einer Ausweichfläche aufhalten können.

Auf dem Kölner Heumarkt in der Altstadt gibt es derweil den ganzen Tag ein Bühnenprogramm mit Karnevalsbands. Für die Veranstaltung wurden etwa 10.000 Karten verkauft.

In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen «Hoppeditz-Erwachen». Pünktlich um 11.11 Uhr wir der Schelm vor dem Rathaus eine Spottrede halten. Auch in Mainz und an vielen weiteren Regionen Deutschlands starten die Narren in die «fünfte Jahreszeit».