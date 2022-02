Karnevalisten rechnen mit hoher Beteiligung an Friedensdemo

Köln (dpa)

Das Festkomitee Kölner Karneval rechnet bei der geplanten Friedensdemo zum Krieg in der Ukraine mit vielen Menschen. «Die Kölner können nicht nur Party machen, die können nicht nur feiern. Die können auch Solidarität zeigen», sagte Komitee-Sprecher Michael Kramp am Freitag dem Sender WDR5. Er sei sich sicher, dass viele Kölner dem Aufruf folgen werden. «Weil die eben auch ein Ventil brauchen. Die wollen etwas tun für die Menschen in der Ukraine.»

Von dpa