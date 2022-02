Karnevalskonzert in Köln mit 750 Gästen

Köln (dpa/lnw)

In Köln hat am Freitagabend das erste einer Reihe von Karnevalskonzerten mit bis zu 750 Gästen stattgefunden. Auftreten sollten die Bands Kasalla, Klüngelköpp, Domstürmer und Cat Ballou. Insgesamt sind bis Rosenmontag etwa 25 solcher Konzerte in Köln und Bonn geplant.

Von dpa