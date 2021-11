Karnevalspräsident: Organisation «weitgehend gelungen»

11. gezogen. «Insgesamt ist der Sessionsauftakt in Köln ruhiger gelaufen als in normalen Jahren, auch Dank strenger Kontrollen und Zulassungsbeschränkungen bei den Veranstaltungen unser Mitgliedsgesellschaften», sagte Kuckelkorn am Freitag. «Für die Kölner gehört der Karneval fest zum Leben und das Bedürfnis danach war groß. Deshalb müssen wir einen Tag wie den 11.11. so gut wie möglich organisieren, weil sonst Eskalationen drohen. Ich denke, das ist weitgehend gelungen.» Sicherlich sei es nun die Aufgabe des Festkomitees Kölner Karneval, das Geschehen zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen.Nachdem in Köln am Donnerstag Zehntausende Menschen den 11.11. gefeiert hatten, war eine Debatte über die damit verbundene Infektionsgefahr aufgekommen. Zu den abgesperrten Feierzonen und zu den Kneipen hatten nur Geimpfte und Genesene Zugang gehabt.