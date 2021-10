Katastrophenschutz: Union-Innenpolitiker für Neuausrichtung

St. Martin (dpa)

Vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophe im Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat die Herbsttagung der innenpolitischen Sprecher von CDU/CSU in Bund und Ländern im rheinland-pfälzischen St. Martin ein Positionspapier zur Neuausrichtung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes beschlossen. Das teilte die CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz am Samstag mit.

Von dpa