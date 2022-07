Kaufhauskette Woolworth ruft Sandalen zurück

In dem Produkt «Damen Bio-Pantolette» des Herstellers Powerofschuhe (Auftrag 289156/00, EAN 4250432412285) seien erhöhte Werte des Stoffs festgestellt worden. Chrom VI könne zu schweren Hautreaktionen führen, hieß es in dem am Freitag auf «Lebensmittelwarnung.de» veröffentlichten Rückruf. Kunden können das Produkt zurückgeben und erhalten den Kaufpreis von 8,00 Euro zurück.