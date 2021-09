Keeper Zingerle fällt nach Fingerbruch beim SC Paderborn aus

Der SC Paderborn muss in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Torwart Leopold Zingerle verzichten. Laut Vereinsangaben vom Mittwoch hat sich der Keeper am Montag im Training den kleinen Finger an der rechten Hand gebrochen. Das ergab eine Röntgenuntersuchung. Der Club gab an, dass Zingerle «vermutlich mehrere Wochen ausfallen wird.» In dieser Saison hat Zingerle noch keinen Einsatz in der 2. Liga bestritten.