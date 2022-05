Kehl zum Schalker Aufstieg: «Wir freuen uns»

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat dem Erzrivalen FC Schalke 04 zur Bundesliga-Rückkehr gratuliert. «Wir freuen uns, dass Schalke 04 wieder in der ersten Liga ist», sagte Kehl am Sonntag im Sport1-«Doppelpass»: «Da gehören sie auch hin.»

Die Schalker hatten sich am Samstagabend durch das 3:2 gegen den FC St. Pauli vorzeitig den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gesichert. Schalkes Trainer Mike Büskens freut sich auf die Duelle mit dem BVB: «Von diesen Spielen lebt das Revier», sagte der Coach in der Sendung.