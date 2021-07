Kein Bargeld: Bielefeld stellt Zahlungsmethoden für Fans um

Arminia Bielefeld führt zu Beginn der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga neuen Bezahlregeln für die Stadionbesucher ein. Bargeldzahlungen sind dann nicht mehr möglich, stattdessen kann an Getränke- und Imbissständen nur noch kontaktlos bezahlt werden. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Zudem werde im Stadion ein neues Personenleitsystem eingeführt, dass die Wartezeiten unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an den Eingängen sowie die den Ständen deutlich reduzieren soll. Als kontaktlose Zahlungsmittel werden ähnlich wie beim Supermarkt-Einkauf Girocard, Kreditkarten und mobile Geräte akzeptiert.