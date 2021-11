Kein Bühnenprogramm am Kölner Dom zu Silvester

Feuerwerk in der Silvesternacht am Rhein über dem Kölner Dom.

Vorgesehen waren auf dem Roncalliplatz unter anderem ein Bühnenprogramm und eine Lichtprojektion an der Domfassade, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Der Schritt sei ein Beitrag zur schnellstmöglichen Eindämmung der Pandemie. Über die weiteren Sicherheitsvorkehrungen für die Silvesternacht am Dom und in der Kölner Innenstadt will die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt informieren.