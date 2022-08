Kein Stauchaos auf NRW-Autobahnen in den Sommerferien

Köln (dpa/lnw)

Während der Sommerferien ist ein Stauchaos auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen nach Einschätzung des ADAC ausgeblieben. Demnach gab es in den gut sechs Wochen rund 13.700 Staus mit einer Gesamtlänge von 17.300 Kilometern. Insgesamt steckten Autofahrer rund 7600 Stunden in Staus fest. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Staubelastung deutlich abgenommen, teilte der ADAC Nordrhein am Mittwoch in Köln mit.

Von dpa