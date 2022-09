Kein U-Ausschuss Corona-Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Antrag der AfD-Fraktion zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu den Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen hat nicht die nötige Stimmenanzahl im Landtag bekommen. Bei der Abstimmung am Donnerstag votierte nur die AfD für ihren eigenen Vorschlag. SPD, Grüne, CDU und FDP stimmten dagegen. Um einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu können, sind nach Auskunft der Landtagsverwaltung die Stimmen von einem Fünftel der Mitglieder des Landtages erforderlich, also 39. Die AfD-Fraktion besteht aus 12 Abgeordneten.

Von dpa