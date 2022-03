Keine Gewaltspuren an Schädel aus Bachbett in Wetter

Wetter (dpa/lnw)

An einem am Mittwoch entdeckten Schädel eines Skeletts aus einem Bachbett in Wetter an der Ruhr haben sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gefunden. Der Schädel sei am Donnerstag in der Rechtsmedizin in Dortmund untersucht worden, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Michael Burggräf. Die Tendenz gehe inzwischen dahin, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes handeln dürfte.

Von dpa