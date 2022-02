Keine Rettung aus verrauchtem Haus: Frau und Kind tot

Mönchengladbach (dpa/lnw)

In einem verrauchten Haus in Mönchengladbach hat die Polizei am Dienstag eine tote Frau und ein schwerstverletztes Kind gefunden. Trotz aller Bemühungen des Notarztes und der Rettungskräfte starb auch das Kind noch am Abend im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Polizei ermittelt.

Von dpa