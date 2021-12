Keine Vollstreckungen: Finanzämter wahren Weihnachtsfrieden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen werden auch in diesem Jahr über die Feiertage den sogenannten Weihnachtsfrieden wahren. Zwischen dem 17. und dem 31. Dezember werde die Finanzverwaltung auch in diesem Jahr grundsätzlich auf Vollstreckungsmaßnahmen und die Einleitung von Betriebsprüfungen verzichten, erklärte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Handeln würden die Ämter nur, wenn ein schnelles Eingreifen der Finanzverwaltung erforderlich sei - beispielsweise, um einer drohenden Verjährung von Steuerausfällen entgegenzuwirken.

Von dpa