Keine weitere Eskalation nach Schüssen in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw)

Nach der Schießerei auf offener Straße in Duisburg ist es in der Nacht zu Freitag zu keiner weiteren Eskalation gekommen. Die Schüsse mit Verletzten werden auf einen Konflikt zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem türkisch-arabischen Clan zurückgeführt. Die Nacht sei ohne neue Vorfälle verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Weitere Tatverdächtige seien zunächst nicht festgenommen worden, die Ermittlungen zu den Beteiligten dauerten an.

Von dpa