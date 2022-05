Kellerbrand in Ratingen: Ein Verletzter

Ratingen (dpa/lnw)

Bei einem Kellerbrand in der Nacht zum Mittwoch in Ratingen-Lintorf (Kreis Mettmann) ist ein Bewohner bei eigenen Löschversuchen verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die übrigen Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, hieß es weiter.

Von dpa