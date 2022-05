Keupen: Karlspreisträgerinnen «Licht in dunklen Zeiten»

Aachen (dpa)

Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (parteilos) hat die Vergabe des Karlspreises an drei Bürgerrechtlerinnen aus Belarus als Zeichen der Solidarität und Unterstützung gewertet. Die drei Frauen träten mit unzähligen anderen in Belarus für das ein, was den Kern der europäischen Idee ausmache: Menschenrechte, Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität, sagte die Oberbürgermeisterin am Donnerstag in Aachen vor der Verleihung an Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa.

Von dpa