Kind angefahren: Unfallflüchtiger geschnappt

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Kind in Hamm hat die Polizei den flüchtigen Fahrer ermittelt. Man habe das Kennzeichen des 50-Jährigen herausfinden können und Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Unfallflüchtigen erstattet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sein Führerschein sei sichergestellt worden. Er soll am 13. August einen siebenjährigen Jungen angefahren und ohne Hilfe zu leisten weitergefahren sein. Das Kind wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Ermittlungen zufolge wollte der Junge die Straße überqueren.