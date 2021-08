Ein vierjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Marsberg (Hochsauerlandkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war das Kind am Donnerstag mit einem Laufrad aus einer Einfahrt auf eine Straße gerollt. Dort stieß es mit einem Transporter zusammen. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.