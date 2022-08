Kind von Kreuz erschlagen: Strafbefehl gegen Kontrolleur

Büren (dpa/lnw)

Ein Dreivierteljahr nachdem ein siebenjähriger Junge in Büren (Kreis Paderborn) von einem Steinkreuz am Straßenrand erschlagen worden ist, ist Strafbefehl gegen einen Streckenkontrolleur erlassen worden. Dem Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau NRW wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, der Strafbefehl sieht eine Geldstrafe von 2400 Euro vor, wie Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Paderborn am Dienstag mitteilten. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» darüber berichtet.

