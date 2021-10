Kinder schießen mit Softairwaffen auf Leute am Bahnhof

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Kinder haben am Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Softairwaffen auf Reisende geschossen. Mit täuschend echt aussehenden Waffen habe nach Zeugenangaben eine Gruppe von Kindern am Eingang auf Passanten gezielt, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch über den Vorfall vom Dienstag. Beamte erwischten dann am Ende aber nur einen 13-jährigen Jungen mit der Softairwaffe. Sie sei in der Lage, mit geringem Druck kleine Plastikkugeln abzuschießen. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden informiert: Sie seien «nicht sehr erfreut» gewesen, teilte die Bundespolizei mit.

Von dpa