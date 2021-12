Kinderschützer des Vatikans: Woelkis Vorgehen war misslich

Nürnberg (dpa)

Das Vorgehen des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche war nach Ansicht des Kinderschutz-Experten des Vatikans misslich. Die Aufarbeitung sei in vielen Teilen nicht gut gelaufen, sagte der deutsche Pater Hans Zollner den «Nürnberger Nachrichten» (Dienstag). «Selbst die Bischofskonferenz hat erkannt: Was in Köln gelaufen ist, wurde absolut chaotisch kommuniziert.»

Von dpa