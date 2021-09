Kino in Euskirchen öffnet nach der Flut mit «James Bond»

Euskirchen (dpa/lnw) -

Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli kann das Kinocenter in Euskirchen am Donnerstag wieder öffnen - passend zum Start des neuen «James Bond». Durch die Flut war das Kino wochenlang ohne Strom und Internet - jetzt funktioniere alles weitgehend, sagte Cineplex-Betreiber Sebastian Arenz am Mittwoch.

Von dpa