Kirchenpräses Latzel startet 600 Kilometer lange Radtour

Der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, will das Gebiet seiner Landeskirche mit dem Rad durchqueren. Am Dienstag startete der 50-Jährige von Saarbrücken aus seine Sommertour, die ihn bis nach Wesel in Nordrhein-Westfalen führen soll. Die Ankunft ist für den 13. Juli geplant, bis dahin will Latzel in acht Tagesetappen und verschiedenen Stationen rund 600 Kilometer zurückgelegt haben. Er ist seit März Präses der Landeskirche.

Das Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland erstreckt sich über Teile des Saarlandes, von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie ein kleines Gebiet in Hessen. Der Kirche gehören rund 2,4 Millionen Mitglieder an.