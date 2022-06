Kita-Helfer-Programm kann bis Jahresende fortgeführt werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Alltagshelfer-Programm zur Unterstützung der nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten in der Corona-Pandemie kann bis Jahresende fortgeführt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags habe am Donnerstag dafür 102 Millionen Euro freigegeben, teilte der familienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jens Kamieth, mit. «Die aktuelle Sommerwelle mit ihren hohen Ansteckungszahlen führt uns vor Augen, dass Corona auch im dritten Jahr nicht zu Ende geht.» Die Kita-Helferinnen und -Helfer seien in der Pandemie «eine wichtige und spürbare Entlastung» für das pädagogische Personal.

Von dpa