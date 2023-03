Klage gegen Verlag: Woelki muss vor Gericht aussagen

Köln (dpa)

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki muss demnächst in einem presserechtlichen Verfahren vor Gericht aussagen. Einen entsprechenden Beweisbeschluss hat das Landgericht Köln am Mittwoch verkündet. Demnach hat die Kammer in dem Klageverfahren gegen den Axel-Springer-Verlag «die persönliche Einvernahme des Kardinals als Partei angeordnet». Ein Termin dafür stehe noch nicht fest. (AZ: 28 O 293/21)

Von dpa