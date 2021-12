Der "NRW-Check": klarer Ruf nach härteren Corona-Maßnahmen

Foto: dpa/ Imago

Mehr Konsequenz im Kampf gegen Corona – darauf dringt eine große Mehrheit der NRW-Bürgerinnen und Bürger in einer Forsa-Umfrage fünf Monate vor der Landtagswahl. Was die Politik bislang gegen die Pandemie unternommen hat, reicht 63 Prozent der 2009 befragten Wahlberechtigten aus NRW nicht aus, nur 18 Prozent halten es für „gerade richtig“.

Eine breite Mehrheit von 73 Prozent votiert für eine allgemeine Impfpflicht. Eine berufsbezogene Impfpflicht – etwa für Pflegeberufe, Lehrer, Kita-Personal – begrüßen sogar 78 Prozent, wie die erste von vier Befragungswellen des sogenannten „NRW-Checks“ im Auftrag unserer Zeitung und weiterer Medienhäuser ergab. Ohnehin sind nur knapp ein Drittel (31 Prozent) mit der Arbeit der Landesregierung zu­frieden, knapp zwei Drittel (64 Prozent) weniger oder gar nicht.

Maskenpflicht in Schulen? Dass zeitweise der Mund-Nasen-Schutz am Platz in der Klasse fallen durfte, halten zwei Drittel der Befragten für falsch, nur ein Viertel fand es richtig. Selbst unter Anhängern der FDP, der Partei von Schulministerin Yvonne Gebauer, sah eine Mehrheit (56 Prozent) darin einen Fehler.

Auch nur ein gutes Viertel der Bürger in NRW finden es im Rückblick richtig, dass die Berliner Ampel-Koalition die „epidemische Lage“, die den Behörden mehr Möglichkeiten zu harten Maßnahmen gab, auslaufen lassen hat.

Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, so wären knapp zwei Drittel (63 Prozent) für einen neuen Lockdown mit Schließung von Geschäften und Clubs, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für alle Bürger. Nur knapp ein Drittel sind dagegen.

Foto:

Die Unzufriedenheit mit der Corona-Politik findet ihre Entsprechung in der ­Bewertung der Regierungs­politik allgemein. Knapp einen Monat nach dem Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten von Armin Laschet zu Hendrik Wüst (beide CDU) sind 40 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Arbeit des neuen Regierungschefs.

Die Umfrage Foto: Forsa hat für den „NRW-Check“ zwischen dem 26. November und dem 7. Dezember nach ei­nem systematischen Zufallsverfahren 2009 Wahlberechtigte aus NRW befragt. Die Ergebnisse können mit den bei Stichproben üblichen Fehlertoleranzen (+/- 3 Prozentpunkte) auf die gesamte erwachsene NRW-Bevölkerung übertragen werden. ...

Insgesamt beurteilen die Menschen die Fähigkeit der Parteien, Probleme zu lösen, skeptisch. Mehr als die Hälfte sieht keine Partei dazu in der Lage, mit den Herausforderungen im Land fertigzuwerden. Gerade mal 18 Prozent halten die CDU für am besten geeignet, 13 Prozent die SPD. Grünen und FDP trauen die Befragten mit 5 und 4 Prozent so gut wie keine landes­politische Kompetenz zu.

Kommentar: Schlechtes Zeugnis

Wenig Zustimmung für die Spitzenkandidaten, geringes Zutrauen in die Problem­lösungskompetenz der Parteien: Fünf Monate vor der Landtagswahl stellt der „NRW-Check“ der Politik ein schlechtes Zeugnis aus. Anders formuliert: Mit Blick auf den 15. Mai ist alles offen. CDU und SPD mit jeweils 27 Prozent gleichauf – eine Neuauflage von Schwarz-Gelb ist gegenwärtig sehr unwahrscheinlich, Rot-Grün hat aktuell ebenfalls kei­ne Mehrheit. Womöglich steuert auch NRW auf ein Dreier-Bündnis zu.

Sicher ist: Auf den noch neuen Minister­präsidenten Hendrik Wüst (CDU) wartet genauso viel Ar­beit wie auf SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty. Dabei hat Laschet-Nachfolger Wüst den Vorteil, sich als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz vor allem im Kampf gegen Corona bewähren zu können und sich damit zugleich bekannter zu machen. Das beschert ihm freilich auch großen Druck, denn für die meisten Befragten ist die Pandemie mit all ihren Folgen das mit Abstand größte Problem in NRW. Und gerade hier ist die Unzufriedenheit mit der Regierung groß.

Vor allem an FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer scheiden sich die Geister, wie sich jüngst wieder am Hin und Her bei der Maskenpflicht im Unterricht gezeigt hat. Und das Durch­­ein­ander, dass das Gesundheitsministerium von Karl-Josef Laumann (CDU) in puncto Frist für die Boosterimpfung verursacht hat, ist ebenfalls alles andere als hilfreich.



Kutschaty hat zuletzt vom allgemeinen Trend profitiert. Doch ein geliehenes Hoch birgt stets unkalkulierbare Gefahren: Denn wie lange die Ampel-Koalition in Berlin den Reiz des Neuen ausstrahlt und konfliktarm regiert, ist ungewiss. Was den insgesamt vierteiligen „NRW-Check“ nur umso interessanter macht: Die Ergebnisse der zweiten Umfragewelle gibt es Ende Januar.

Von Ulrich Windolph

Alles dreht sich um das Virus

Corona überstrahlt alles: Selbst das Mega-Thema des Bundestagswahlkampfes – der Klima- und Umweltschutz – erscheint im „NRW-Check“ bei der Frage nach den drei zur Zeit drängendsten Fragen im Lande nur unter „ferner liefen“. Für 64 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ist die Pandemie laut der Forsa-Umfrage aktuell das größte Problem in NRW. Als weitere drängende Themen wurden zwar Bildung (14 Prozent), Verkehr/Mobilität (14 Prozent) sowie Klima- und Umweltschutz genannt – aber jeweils weit abgeschlagen.

Foto:

Und: Die Befragten nennen weitere Probleme, die direkt mit der Pandemie zusammenhängen: So verweisen 7 Prozent speziell auf beschlossene Corona-Beschränkungen wie Maskenpflicht, Weihnachtsmarktschließungen oder Kontaktbeschränkungen. Weitere 6 Prozent erinnern an die Schwierigkeiten rund um die Impfungen. Corona-Leugner, Impfgegner und Querdenker fallen 5 Prozent der Befragten bei der Frage nach den drängendsten Problemen ein. Weitere 5 Prozent nennen die zu zögerlichen Corona-Maßnahmen. Direkt gefragt, ob die Corona-Regeln angemessen sind, erklärten fast zwei Drittel (63 Prozent), dass sie nicht weit genug gehen, für 15 Prozent sind sie zu strikt. Nur 18 Prozent fanden sie angemessen.

Wie unterscheidet sich die Einschätzung der Corona-Maßnahmen?

Den Anhängern der AfD gehen die Maßnahmen bereits mehrheitlich zu weit (67 Prozent). Den Anhängern aller anderen Parteien reichen sie unisono nicht aus – egal ob SPD (79 Prozent), Grüne (74), CDU (69), Linke (68) oder FDP (58). Auch bei den sozialen Gruppen gibt es Unterschiede: Während 64 Prozent der Beamten die Maßnahmen als unzureichend einschätzen, sieht es bei den stärker davon betroffenen Selbstständigen anders aus: Hier reichen die Maßnahmen nur 55 Prozent nicht aus, während sie 32 Prozent zu weit gehen.

Knapp zwei Drittel der Befragten halten einen ­neuen Lockdown für nötig, falls die Infektionszahlen weiter steigen. Wer hat die größten Vorbehalte?

Die am ehesten Betroffenen machen sich die größten Sorgen wegen einer mög­lichen erneuten Schließung von Geschäften, Clubs und Freizeiteinrichtungen: So sind knapp die Hälfte der Selbstständigen dagegen und 41 Prozent der Arbeiter, aber nur ein knappes Drittel der – besser abgesicherten – Be­amten. Zudem lehnen AfD-Sympathisanten neue Kontaktbeschränkungen meist ab (56 Prozent). Unter den FDP-Anhängern ist die Zustimmung mit 50:45 Prozent am knappsten unter den etablierten Parteien.

Gibt es regionale Unterschiede beim Urteil über die Corona-Politik?

Die Zahlen legen nahe, dass im Münsterland der Ruf nach einem härteren Anti-Corona-Kurs nicht ganz so laut ist wie in anderen Landesteilen. Hier empfanden nur 52 Prozent die bisherigen Maßnahmen als nicht aus­reichend, während in Ost­westfalen, am Linken Niederrhein und im Bergischen Land jeweils etwa zwei Drittel dieser Meinung waren. Auch die Kritik an der zeitweisen Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen scheint im Münsterland weniger ausgeprägt zu sein (52 Prozent) als in Ostwestfalen oder dem Bergischen Land (je 70 Prozent).