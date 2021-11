Klein streitet öffentlich mit Vorgänger Pfannenstiel

Düsseldorf (dpa)

Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Uwe Klein liefert sich eine öffentliche Schlammschlacht mit dem früheren Sportchef Lutz Pfannenstiel. Klein wies am Montag via Vereins-Homepage Pfannenstiels Vorwurf, er sei ein Lügner scharf zurück. «Ich lasse mich nicht öffentlich der Lüge bezichtigen und werde das jetzt auch so nicht mehr stehen lassen», wurde Klein auf der Internetseite der Fortuna zitiert.

Von dpa