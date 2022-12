Kleine Hochwasserwelle setzt Rheinufer unter Wasser

Köln (dpa/lnw)

Die kleine Hochwasserwelle, die in Köln Teile der Rheinpromenade unter Wasser gesetzt hat, soll am Dienstag ihren Höchststand erreichen. Die Pegelstände bleiben dabei weit unter den Werten, bei denen es eine Gefahr für bewohnte Gebiete oder Einschränkungen für die Schifffahrt geben würde. Am frühen Dienstagmorgen meldete die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung für Köln einen Pegelstand von 5,30 Metern - das ist knapp ein Meter unter der Hochwassermarke I, bei der erste Einschränkungen für die Schifffahrt gelten.

Von dpa