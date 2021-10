Kleines Kälbchen landet nach Geburt offenbar auf Straße

Es war noch etwas wackelig auf den Beinen: Mit einem Mini-Bagger haben Feuerwehrleute ein neugeborenes Kälbchen von einer Straße im Kreis Lippe geholt und zurück zu seiner Mutter gebracht. Vermutlich war es nach der Geburt die Hanglage des Feldes neben der Fahrbahn heruntergerutscht, teilte die Polizei am Dienstag auf Social Media mit. Dort habe die Mutter schon verzweifelt nach ihrem verschwundenen Kalb gemuht.

Beamte versuchten zunächst, das Kalb wieder zum Feld zu führen - doch es legte sich stattdessen erschöpft auf die Straße. Die Feuerwehr brachte das Neugeborene schließlich in seinen Stall. «Was für eine Aufregung am ersten Lebenstag auf dieser großen Welt!», schrieb die Polizei über den nächtlichen Einsatz am Wochenende.