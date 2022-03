Kleinkind verdurstet: Mehrjährige Haftstrafe für Mutter

Mönchengladbach (dpa)

Rund drei Jahre nach dem qualvollen Tod eines Kleinkindes hat das Landgericht Mönchengladbach die Mutter des Jungen in einem zweiten Prozess erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte die 30-Jährige am Montag zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren wegen Körperverletzung und Aussetzen eines Kindes mit Todesfolge. Die Frau hatte im April 2019 ihren zwei Jahre alten Sohn fast zwei Tage lang in einem völlig überheizten Zimmer unversorgt gelassen. Der Zweijährige aus Grevenbroich war in seinem Bettchen verdurstet.

Von dpa