Ein 46-Jähriger ist in der Hagener Innenstadt mit seinem Kleinkraftrad nach einem Zusammenprall mit einer Verkehrsinsel gestürzt und schwer verletzt worden.

Der Mann sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ursache für die Kollision am Freitagnachmittag sei ein Fahrfehler gewesen. Der Sachschaden betrage rund 1500 Euro und das Kleinkraftrad sei nicht mehr fahrbereit.