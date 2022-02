Kleinster Karnevalsumzug der Welt wird diesmal noch kleiner

Unna (dpa)

Am Rosenmontag wird der wohl kleinste Karnevalsumzug der Welt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch kleiner: Statt der geplanten sechs Menschen werde er in Unna nur mit zwei weiteren Mitstreitern losziehen, sagte Helmut Scherer (87) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Aus Rücksicht auf die Gefühle der Ukrainer, die in Unna leben, werde er mit dem Bollerwagen auch nicht durch die Innenstadt ziehen. Stattdessen will der Senior, der seit 65 Jahren aktiver Karnevalist ist, Patienten in einem Park am Katharinenhospital mit einem Musik-Ständchen eine Freude machen. «Ich habe auch ein paar Bonbons dabei.» Ähnlich hatte er es bereits 2021 wegen der Pandemie gehalten.

Von dpa