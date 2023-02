Klima-Aktivisten gehen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug mit

In der Klimabewegung seien inzwischen «Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen und den verschiedensten Lebenslagen», so die Sprecherin von Parents for Future. Es gibt neben Fridays for Future inzwischen zum Beispiel auch die Teachers for Future. Darunter seien auch Jecken - «so dass die Idee naheliegend war, dieses Jahr als «Düsseldorf for Future» auf dem Zug vertreten zu sein.»

Das Schöne gerade am politischen Düsseldorfer Karneval sei, dass man «den Ernst der Lage mit einem Augenzwinkern darstellen kann». Zudem, so die Sprecherin, «sollten wir dabei auch nicht vergessen, dass es trotz der ganzen Krisen wichtig ist, Lebensfreude zu haben und den Humor nicht zu verlieren.»