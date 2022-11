Klimaatlas ist da: Angaben zu grünen Dächern und Hitzezonen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Landesumweltamt hat einen neuen Klimaatlas für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Das im Internet verfügbare Angebot bietet Daten über die Entwicklung und Folgen des Klimas. Mit den Datenreihen können historische und mögliche zukünftige Projektionen zur Entwicklung des Klimas in NRW abgerufen werden, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Ein Gründach-Kataster sei ebenso zu finden wie Starkregen-Hinweiskarten, Überflutungsflächen bei Hochwasser oder hitzebelastete Bereiche in den Innenstädten.

Von dpa