Klimaschützer wollen Lützerath verteidigen

Lützerath (dpa/lnw)

Nach der Niederlage im Gerichtsstreit um ein Grundstück am Braunkohletagebau Garzweiler haben Klimaschützer entschlossenen Protest angekündigt. «Wir rufen dazu auf, Lützerath mit allem zu verteidigen, was es braucht», sagte eine Vertreterin von Fridays for Future am Dienstag am Rand des Tagebaus in dem vor allem von Aktivisten bewohnten Ort Lützerath.

Von dpa