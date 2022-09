Klimaschutz in Industrie: NRW stellt 200 Millionen bereit

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Industrie in Nordrhein-Westfalen soll insgesamt 200 Millionen Euro an Landesmitteln abrufen können, um Investitionen in den Klimaschutz zu finanzieren. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. Die Finanzierungshilfe solle NRW auf dem Weg zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas voranbringen, erklärte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne).

Von dpa