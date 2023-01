Klitschko dankt NRW: «Ihr habt wirklich alles getan»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat den Bürgern Nordrhein-Westfalens für ihre Unterstützung gedankt. «Ihr habt in Nordrhein-Westfalen für die ukrainischen Flüchtlinge wirklich alles getan», sagte er in einer Video-Botschaft zum Neujahrsempfang der NRW-CDU am Samstag in Düsseldorf. Ausdrücklich würdigte er die Haltung von Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst, der immer betont habe, wer vor den Bomben von Kremlchef Wladimir Putin fliehe, sei in NRW herzlich willkommen. «Diese Worte bedeuten uns sehr, sehr viel», sagte Klitschko.

Von dpa