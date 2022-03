Klitschko-Liste: Köln schickt Hilfsgüter nach Kiew

Köln (dpa/lnw)

Auf Bitten des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko schickt die Stadt Köln am Donnerstag große Mengen Hilfsgüter in die ukrainische Hauptstadt. Vier Lastwagen sollen mehr als 120 Paletten mit Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln zu einer Sammelstelle der Deutschen Bahn bringen. Von dort werden sie mit einem Cargozug an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Von dpa