Klöckner & Co. steigert Umsatz

Duisburg (dpa)

Wegen hoher Stahlpreise rechnet Klöckner & Co im laufenden Jahr mit dem zweitbesten operativen Ergebnis seit dem Börsengang 2006. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) soll im laufenden Jahr auf über 500 Millionen Euro steigen, wie der Konzern am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Beim Umsatz erwartet Klöckner & Co einen «deutlichen» Anstieg.

Von dpa