Klos und Prietl gleichberechtigte Kapitäne bei Arminia

Torjäger Fabian Klos und Manuel Prietl sind zu gleichberechtigten Kapitänen beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld gewählt worden. Das teilte der Traditionsclub am Freitag mit. Prietl wird in dieser Konstellation in der kommenden Saison bei den Spielen die Kapitänsbinde tragen.

«Prieti und ich haben uns auch sofort sehr intensiv darüber ausgetauscht und festgelegt, dass es sehr gut ist, wenn er die Binde trägt», sagte Klos laut Mitteilung. «Schließlich hat er bei Arminia einen langfristigen Vertrag unterschrieben, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ihn in diese Rolle einzuführen.»

Der 33-Jährige, der bis 2022 verlängert hatte, hatte bisher die Binde getragen. Der Österreicher Prietl (29) hatte seinen Vertrag vor der neuen Saison bis 2024 verlängert.