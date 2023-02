Klostermann erstmals seit August in Leipzigs Startelf

Köln (dpa)

Nationalspieler und WM-Teilnehmer Lukas Klostermann steht erstmals seit dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder in der Startelf von RB Leipzig. Im Duell zweier in 2023 noch ungeschlagener Clubs beim 1. FC Köln beginnt der 26-Jährige somit zum ersten Mal seit 181 Tagen. Danach war Klostermann durch einen Syndesmoseriss ausgefallen, in den vier Pflichtspielen dieses Jahres inklusive Pokal war der Außenverteidiger nur dreimal für insgesamt 18 Minuten eingewechselt worden.

