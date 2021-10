«Kluge Beobachtungen»: Autor Geert Mak erhält Karlsmedaille

Aachen (dpa)

Der niederländische Journalist Geert Mak hat in Aachen die Karlsmedaille 2021 für europäische Medien erhalten. Der 74-Jährige wurde am Freitag im Krönungssaal des Aachener Rathauses für seine Arbeit als Publizist ausgezeichnet. In seinen Büchern leiste er einen wesentlichen Beitrag zu der Diskussion über die Rolle Europas in der Welt, so die Begründung. Gleichzeitig trage er «dazu bei, den Menschen die Idee eines vereinigten europäischen Kontinents näher zu bringen».

Von dpa